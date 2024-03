Jeudi, c’était l’évènement chez Suma Chalon avec la présentation du nouveau Tiguan !

Anthony Pistoia, directeur, et Thomas Lopez, chef des ventes, ont mené avec enthousiasme cette soirée d’exception.

Entourés de toute l’équipe de SUMA Chalon, ils ont dévoilé ce bijou de technologie au design renouvelé. Curieux, clients fidèles et futurs adeptes du Tiguan étaient au rendez-vous.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là !

Les 16 et 17 mars prochains, Suma Chalon ouvre ses portes à tous lors de journées portes ouvertes exceptionnelles.

Au programme : en avant-première, les dernières nouveautés de Suma Chalon – Cupra, Volkswagen, Seat, Skoda... Une occasion de découvrir les offres exceptionnelles qui vous seront proposées.

Rejoignez-nous pour vivre l’expérience Suma Chalon et laissez-vous séduire par le nouveau Tiguan et bien plus encore !

SUMA

Avenue de l’Automobile – Chalon-sur-Saône (71100)

https://www.suma-auto.com/nos-concessions/volkswagen-chalon/