AVIS DE DECES - Monsieur Florent HUARD

GIVRY



HUARD Sylvie, son épouse ;

Valentine et Violette, ses filles ;

BONNIAU Roger et Monette,

ses beaux-parents ;

BONNIAU Nathalie,

sa belle-sœur ;

son frère de cœur Jean-Philippe et tous ses amis « Gadz'Arts »,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Florent HUARD

dit « Tihbus »

survenu à l'âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 20 mars à 10 heures, en l'église de Givry, suivie de la crémation dans l'intimité familiale.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons sont possibles.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.