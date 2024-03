Plus rien n'arrête le milliardaire, Rodolphe Saadé, avec le rachat d'Altice Média

Endetté, le groupe Altice, n'avait guère le choix que de céder l'un de ses fleurons... et c'est l'un des leader mondiaux du transport maritime qui récupère la mise.

"Quand on possède un tel empire médiatique, on a un outil de négociation avec le pouvoir", analyse vendredi 15 mars sur franceinfo Alexis Lévrier, historien des médias, après l'annonce du rachat d'Altice Media, maison mère de BFMTV et RMC, par l'armateur français CMA CGM. Un accord de rachat pour 1,55 milliard d'euros a été conclu.

