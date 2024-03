Des lycéens allemands et suédois séjournent à Chalon-sur-Saône

Le lycée Saint-Charles accueille pendant une semaine, des élèves de Solingen dans le cadre d'un échange scolaire et des élèves de Stockholm dans le cadre d'Erasmus. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce sont 31 lycéens de Solingen, ville allemande jumelée avec Chalon-sur-Saône, et 6 lycéens venus de Stockholm, qui ont été reçus ce vendredi 15 mars à 8 heures 45, dans le Salon d'honneur de la mairie.

Ils étaient accompagnés de leurs professeurs, Linda Koenigsmann et Meike Garber-Chaudière pour la délégation allemande et Maria Lindholm pour la délégation suédoise.

Un accueil chaleureux qui a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, Monique Brédoire, la conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Anne Passerat, la présidente du Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône, Bruno Aubriet, le chef d'établissement du lycée Saint-Charles, Séverine De Marco, son adjointe de direction, Jean-Christophe Dubuis, le directeur adjoint de l'enseignement professionnel du lycée Saint-Charles, Lola San Giorgio et Florin Irimia.

«Vous êtes la première génération hélas à voir le retour de la guerre en Europe. Les liens entre la France et l'Allemagne sont plus importants que jamais à un moment où l'Europe retrouve la guerre», déclarera entre autres le maire dans son discours de bienvenue.

Les lycéens allemands sont venus dans le cadre d'un échange scolaire et les lycéens suédois dans le cadre d'Erasmus Mobilité Courte.

Ces échanges s'inscrivent totalement dans le projet d'établissement : le lycée Saint-Charles qui travaille beaucoup sur l'ouverture à l'autre, fait de l'apprentissage des langues et de la mobilité des élèves, un axe prioritaire et favorise le développement des projets européens de diverses nature dans le but d'enrichir les connaissances culturelles.

La délégation Outre-Rhin séjournera à Chalon-sur-Saône du mercredi 13 au mercredi 20 mars et la délégation scandinave du lundi 11 au lundi 18 mars.

Au programme, immersion dans les classes et découverte de la région Bourgogne Franche-Comté.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati