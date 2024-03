Action-réaction, l’humoriste Thomas Angelvy a fait tilt

Une décompression salutaire

Il avait le champ libre, toute latitude pour trouver les ouvertures. En lui accordant une espèce de blanc-seing, le public lui permettait d’avoir la langue déliée, afin qu’il donne libre cours au texte dont il est coauteur, de même qu’à sa fulgurante inspiration du moment. D’une bricole il faisait tout un fromage ! Et il ne s’en est pas privé, à l’aise comme ce n’est pas possible pour instaurer un dialogue direct avec celles et ceux sur qui le sort se posait brusquement, possiblement à leur grand dam.

De façon qu’ils parlent tout à trac. Ce fut même mieux que ça, puisqu’un certain nombre d’éléments du public ayant été mis à contribution, il n’est pas faux de considérer que ce dernier ait été un partenaire à part entière. Abstraction faite de la première demi-heure affectée à la montée sur scène d’un hypnotiseur a priori désigné par le hasard, et d’une dizaine de spectateurs, pour des démonstrations ébouriffantes à la Messmer. Avec sa diction ultra-rapide Thomas Angelvy force le rythme et astreint les entendants à une concentration maximale. Personne ne baisse sa garde, mais au contraire croit sur parole l’orateur. Pas d’autre choix au demeurant que de se ranger à son avis, si l’on souhaite que la rate se dilate un bon coup. Et plutôt deux fois qu’une !

Tout ce qui traite du sexe est à coup sûr victorieux

Les uns et les autres ont par conséquent stationné sur leur zone de confort, sans avoir à faire des pieds et des mains pour atteindre le seul objectif qui vaille : prendre du bon temps sans complexe. Autant dire que le résultat s’est montré à la hauteur des espérances. Les rires ont été répétitifs, créant un fond sonore qui se répandait comme une déferlante à intervalles réguliers.

L’amuseur n’a pas eu à puiser dans ses réserves pour marquer des points, les actes de la vie quotidienne qui ne sortent pas forcément de l’ordinaire suffisant grandement. Avec parfois des choses plus saugrenues, personnelles : des aventures sexuelles, des fantasmes, la pornographie, des anecdotes d’esthéticiennes, des demandes en mariage déroutantes, l’enterrement de vie de garçon… Avec une élévation de température agrémentée d’une complicité sans faille dès lors que les propos graveleux s’insinuent en dessous de la ceinture…

Michel Poiriault

