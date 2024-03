Encore 2000 emplois proposés sur le Grand Chalon... C'est ce jeudi au Parc des Expositions !

Nouvelle mobilisation générale ce jeudi en faveur de l'emploi et du territoire. Une deuxième édition après le succès de l'automne dernier.

C'est reparti pour une nouvelle édition du salon de l'Emploi co-organisé par le Grand Chalon et la Mission locale du Chalonnais. Après un succès incontestable de l'édition précédente organisée en octobre dernier, le Grand Chalon entend poursuivre l'effort en faveur des acteurs économiques de son territoire en multipliant les initiatives permettant de mieux fluidifier le marché de l'emploi. Ce sont à nouveau 2000 emplois qui sont proposés immédiatement avec toujours plus de participants et près de 180 acteurs présents ce jeudi au Parc des Expositions de Chalon sur Saône.

Annie Lombard, Vice-Présidente du Grand Chalon, a rappelé les engagements de l'intercommunalité en faveur de son territoire et des entreprises désireuses embaucher. Car même si on peut entendre ici ou là une forme de resserrement sur le domaine économique, le territoire du Grand Chalon résiste plutôt bien, avec un taux de chômage de 6,7%. En Saône et Loire, ce sont encore 19 000 personnes qui sont demandeurs d'emplois alors que les entreprises poursuivent toujours leurs embauches.

Venez avec vos CV ce jeudi... n'hésitez pas à parcourir les allées du Parc des Expositions et votre CV devrait vite trouvé preneur. Un salon qui se veut ouvert aux demandeurs d'emplois mais aussi à celles et ceux qui aspirent à une reconversion professionnelle. A noter également que si vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance pour la rentrée prochaine, c'est sans doute votre meilleure occasion !

Précisons que le Grand Chalon et sa mission économique auront oeuvré pour privilégier les entreprises qui recrutent immédiatement.

Une douzaine de thématiques sera présentée ce jeudi dans les allées du parc des Expositions.

Ouverture des portes dès 9H - Journée continue jusqu'à 17h.