AVIS DE DECES - Madame Marie-Claude REBILLARD

GIVRY



Anne ZACHER-CATALA et Alain CATALA,

Claire et Pascal LEDUC,

Marie POURNY et Pascal MELLENOTTE,

ses filles et ses gendres,

Thibaut, Hugo, Thomas, Justine et Jeanne, ses petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Claude REBILLARD

survenu le 24 mars 2024 à l'aube de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 2 avril 2024 à 14 heures en l'église de Givry.

Marie-Claude repose à la chambre funéraire de Dracy le Fort.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.