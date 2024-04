De Beaune à Paris : une œuvre de l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune sera prêtée au musée du Louvre

Le chef-d’œuvre de Jan Van Eyck (peint vers 1430) Le Chancelier Rolin en prière devant la Vierge et l’Enfant, dit aussi La Vierge du chancelier Rolin n’a jamais été restauré depuis son entrée au musée du Louvre en 1800.

La Vierge du chancelier Rolin par Jan Van Eyck (vers 1430), après restauration.

Pour partager avec le public l’événement que représente cette restauration historique, le musée a préparé une exposition réunissant, autour du tableau restauré, d’autres œuvres de Jan Van Eyck, de Rogier Van der Weyden, Robert Campin ou des maîtres enlumineurs du XVe siècle.

L’exposition « REVOIR VAN EYCK. La Vierge du chancelier Rolin »

« L’exposition est composée autour d’une soixantaine de panneaux peints, manuscrits, dessins, et aussi de sculptures et petits objets précieux. Elle bénéficie de nombreux prêts d’institutions françaises et de musées étrangers tels le Städel Museum de Francfort qui prête pour la première fois La Vierge de Lucques, la Gemäldegalerie de Berlin, la Bibliothèque royale de Bruxelles, la Morgan Library and Museum de New York ou encore le Museum of Fine Arts de Philadelphie. »

Une mise en perspective qui permet une approche plus éclairante du tableau restauré et qui amène, comme le souligne la commissaire d’exposition, Sophie Caron, conservatrice au département des Peintures du musée du Louvre, à une série de questionnements et de réflexions : « Pour quel(s) usage(s) Van Eyck a-t-il conçu cette œuvre si spéciale à l’intention du chancelier Nicolas Rolin ? Pourquoi a-t-il peint à l’arrière-plan un paysage tellement miniaturisé qu’il en est presque invisible ? Comment comprendre les deux petits personnages du jardin ? Quels dialogues l’œuvre entretient-elle à la fois avec l’art de l’enluminure et les bas-reliefs funéraires sculptés ? Peut-on savoir comment les artistes du XVe siècle ont compris cette œuvre ? En quoi la peinture de La Vierge du chancelier Rolin réussit-elle à cristalliser les tensions qui traversent l’art flamand dans le premier tiers du XVe siècle, entre tradition médiévale et nouvelles expérimentations ? »

Quand Nicolas Rolin d’Autun dialogue avec Nicolas Rolin de Beaune

Les Hospices Civils de Beaune contribuent à cette exposition par le prêt du portrait de Nicolas Rolin en prière. Explications.

La Vierge du chancelier Rolin fut une commande de Nicolas Rolin pour sa chapelle d’Autun, d’où son ancienne dénomination : La Vierge d’Autun.

Les Hospices Civils de Beaune possèdent aussi leur propre chef-d’œuvre, peint par Rogier Van der Weyden entre 1443 et 1451 : le polyptyque* du Jugement dernier, créé pour la chapelle de la salle des Pôvres des Hospices. Et… le panneau extérieur du volet gauche du Jugement dernier représente Nicolas Rolin en prière. L’exposition sera donc la rencontre entre Nicolas Rolin d’Autun et Nicolas Rolin de Beaune.

Original et reproduction 3D couleur du panneau de Rogier Van der Weyden représentant Nicolas Rolin en prière

« Durant la période de prêt, deux reproductions 3D réalisées par Factum Foundation sont présentées dans la salle du polyptyque : elles permettent d’observer en détail la couche picturale et les motifs du panneau, et aussi de préserver l’unité visuelle du retable composé par Rogier Van der Weyden. »

Participez aux visites flash proposées tous les jours pour mieux comprendre les enjeux de conservation préventive et de restauration du chef-d'œuvre pictural de l'Hôtel-Dieu.

+ d’infos/programmation Charité 2024 : https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com

Assistez le jeudi 11 avril à 18 h 30 à l'interview en public réalisée par Passion Médiévistes Podcast de Sophie Caron, commissaire de l'exposition, (Sophie Caron, conservatrice au département des Peintures), musée du Louvre autour de la figure de Nicolas Rolin et de l'exposition-dossier « REVOIR VAN EYCK ».

+ d’infos/exposition musée du Louvre jusqu’au 17 juin : https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/revoir-van-eyck

* Tableau d’autel formé par un ensemble de panneaux peints ou sculptés liés entre eux.



