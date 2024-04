Festival Les Utopiks : 'RADIO BANANE'

Aristote, un petit singe, et son ami Toucan découvrent l’épave d’un avion au milieu de la jungle. En s’amusant à appuyer sur tous les boutons, ils s’aperçoivent que la radio est encore fonctionnelle. Enthousiasmés par ce nouveau jeu, ils se lancent dans la création d’une émission qui finit par devenir un phénomène de mode planétaire, suscitant l’intérêt des plus grandes stars de la musique, de la mode, et même de la présidente des États-Unis ! Un jour, l’orage gronde et sur un coup de tonnerre, le signal se coupe. Le monde entier est alors suspendu à ce silence et au « crschhhhhhhrrr », unique son émis par les postes.

Imaginé comme une expérience radiophonique théâtrale immersive, Radio Banane est un entresort qui se vit depuis l’intérieur d’un camping-car, transformé pour l’occasion en carcasse d’avion.

DU 06 AU 10 AVRIL 2024 - Espace des Arts

