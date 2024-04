AVIS DE DECES - Madame Yvette BON née BOUVERET

DRACY-LE-FORT



Florence et Ludovic,

sa fille et son gendre ;

Manon, Julia, Emma,

ses petites-filles ;

les familles BOUVERET, BON

et GUICHARD,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette BON

née BOUVERET

survenu le 4 avril 2024,

à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 10 avril 2024, à 10h30, en l'église de Dracy-le-Fort.

Yvette repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Elle a rejoint son époux,

Aimé

décédé en 2005.