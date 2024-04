Anciennement connu sous le nom de “Chicken Bress Battle,” ce festival a évolué pour devenir une plateforme diversifiée mettant en avant les danses hip-hop, le partage, la cohésion, le vivre ensemble et le respect. Le festival Don’t Panik est un événement incontournable pour les amateurs de hip-hop et de danse en Bourgogne Franche Comté. Depuis ses débuts, ce festival a su capturer l’énergie, la créativité et la passion de la culture hip-hop. Il est devenu une plateforme qui réunit des danseurs talentueux, des artistes et des passionnés de hip-hop de tous horizons.

En 2024, nous sommes fiers de présenter un événement encore plus grand et inspirant.

PROGRAMME :

STAGE DANSE HIP HOP / VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 AVRIL

10h00 -> 12h00 / 14h00 -> 16h00

En plus des battles, le festival propose des ateliers en danse hip-hop, permettant aux danseurs d'améliorer leurs compétences et aux non initiés de découvrir l'univers de la danse hip-hop.

4 intervenants : Breakdance, Hip Hop New Style, Locking, Poppin

Ouvert à tous - tous niveaux

Enfants à partir de 6 ans (complet), adolescents et adultes

Inscriptions en ligne : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-flex-impact/evenements/stage-avril-2024

BATTLE BREAKDANCE / DIMANCHE 21 AVRIL

Maison des Sports - ouverture des portes 12h30

L’ambiance du Festival Don’t Panik est électrique. Les danseurs rivalisent dans une atmosphère amicale, les spectateurs vibrent au rythme de la musique et la créativité est à son comble.

Le cœur du festival réside dans sa compétition de danse, où les danseurs hip- hop s’affrontent dans des battles passionnants. La compétition met en avant la virtuosité, la technique et l’originalité des danseurs.

BATTLE KIDZ 2 VS 2 / BATTLE TEAM 4 VS 4

Venez encourager la jeune génération de danseurs locaux qui s'affrontent en 2 contre 2 pour devenir les meilleur de la région.

4 équipes Chalonnaises affronteront 4 des meilleurs équipes Française pour remporter le titre de la meilleure team.

Texte et visuel transmis par Florian Chalumeau, Cie Flex Impact