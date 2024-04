Une première réunion plénière pour le nouveau conseil municipal des jeunes.

Ce jeudi 4 avril a eu lieu la première réunion plénière du CMJ de Saint Rémy depuis sa mise en place en octobre 2023.

Afin de faire connaissance et préparer des projets, les jeunes ont effectué un séminaire de 2 jours au "Gîte de la Grange Rouge" à la Chapelle Naude où ils ont appris le rôle des jeunes conseillers municipaux dans la commune, comment participer à la vie locale, concrétiser des projets…

Ils ont présenté, sous forme d’un power-point, les différentes actions auxquelles ils ont participé ou qu’ils ont mises en place. Certains projets ont fait l’objet d’une présentation d’avancement à Florence Plissonnier maire de St Rémy et à Brigitte Martin adjointe par les différents groupes de jeunes. Pour exemple, la formation citoyenne dispensée par monsieur Girardin, correspondant défense le 15 février 2024…

Répartis en 3 groupes : Oxy’Jeunes, groupe Presse et groupe Antre des Jeux, les conseillers municipaux de jeunes ont bien l’intention de montrer leur détermination et leur capacité à poursuivre les actions de leurs prédécesseurs du CMJ. Ils ne sont pas en manque d’idées qu’ils ont exposées lors de cette plénière avec le soutien d’Agnès Marmillon référente du CMJ et Frédérique Augagneur.

Madame le maire et les deux animatrices de cette plénière ont remercié vivement les parents présents à cette première séance du CMJ.

C.Cléaux