AVIS DE DECES - Monsieur Thierry BERTHOD

CHALON-SUR-SAÔNE



Françoise, Michel, Alain, Jean-Luc, sa soeur et ses frères,

leur conjoint ;

ses nièces et neveux ;

son fils et toute la famille ;

Yvette, sa compagne

et sa famille,

vous font part que

Monsieur Thierry BERTHOD

s'est envolé vers sa maman Renée et son frère Christian

La cérémonie se déroulera le 12 avril à 11h15 au Crématorium de Crissey

Pas de plaques