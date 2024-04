Le Club canin de Châtenoy le Royal a accueilli dimanche 31 mars l’exposition de la Régionale d’Elevage Bourgogne Franche Comté de Staffordshire Bull Terrier Club de France 2024. (3/3)

• Champion Mâles •

1er - Excellent - Robin Dark Knight Du Fleuron - Prop. et Elev. : Patis Nathalie

2ème - Excellent : Real Boombastic Mr Lover Of Stafford Edition - Prop : Gabrion Melissa

• Champion Femelles •

1er - Excellent : Firecross Winningmood Tildawn - Prop : Balardy Lola

2ème - Excellent : Poom Poom Girl Of Stafford Edition - Prop : Gabrion Melissa

3ème - Excellent : Staffanatic's Magic Potion-Aka-Milky - Prop : Allard Graziella

• Vétéran Mâles •

1er - Excellent : My Little Sheachou Di Mantstaff - Prop. Et Elev. : Andrevon Char’Ene

2ème - Excellent : Sennyards Empire State Of Mind - Prop : Louison Luidovic

• Vétéran Femelles •

1er – Excellent, Meilleur Vétéran : Orthier Miss Doll - Prop : Rocha Manuel

2ème - Excellent : Staffanatic's Honey Moon - Prop : Allard Graziella

3ème - Excellent : Light Fallen From The Sky Des Kitchou' Pitchou - Prop : Legras Léa

4ème - Très Bon : Staffgold Into The Woods - Prop : Balardy Lola

C.Cléaux

Photos reportage