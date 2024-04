Le VCB s'impose face à Harnes (3-1)

À l'image de leur emblématique animal totémique, «les forts et sages» Pandidos de Chalon-Sur-Saône se sont définitivement installés à domicile ce samedi sur le podium des Play-offs Élite en disposant une nouvelle fois des Harnésiens.

À l'aller, mené 2 à 0 par les Pas-de-Calaisiens, il avait fallu revenir au score au prix d'une remontada de légende. À 2 sets partout, c'est dans un suspens insoutenable que les Chalonnais avaient finalement emporté la mise sur un tie-break 19 à 17.

Ce samedi, les Pandidos étaient privés de Carlos Kulakauskas, l'un de leurs attaquants majeurs, malade. Cette fois, ils faisaient moins souffrir leurs supporters en prenant le premier set à leur gain. Puis de marquer le pas dans les deux suivants!

Menés 2 à 1, les locaux du Volley Ball Club Chalon-sur-Saône (VBC) n'allaient laisser aucune chance à Harnes...en leur infligeant un 25-10 — rare à ce niveau — pour égaliser à 2 sets partout et de jouer une nouvelle fois le match sur un tie-break. Mais cette fois, toujours impériaux les Pandidos n'inquiétaient plus leurs supporters ravis et signaient un 15-10 et la victoire nécessaire au gain de la 3ème place du classement. Calais, les 4èmes, n'ont plus la possibilité mathématique de les rejoindre quel que soit le score samedi prochain, en guise d'avant-dernier rendez-vous de ces âpres et rugueux Play-offs Élite sur la route de l'accès encore possible en Pro B.

Ce sera devant Avignon, le leader, que l'affaire s'achèvera cette fois-ci un dimanche, le 28 avril, 14 heures, à La Verrerie. Rétrogradés administrativement pour 3 ans de la Pro B par la Fédération Française de Volley (FFV), les Avignonnais ne sont donc pas autorisés à remonter. Si Épinal (Vosges) demeurait seconde, le cahier des charges financières exigées ne lui donnera peut-être pas accès à la Pro B.

Quid Chalon? Eh bien... «Qui survivra verra» bientôt, très bientôt... Mais quelle saison pour le VBC !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati