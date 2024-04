Les copropriétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Châtenoy le Royal se sont réunis en assemblée générale le jeudi 11 avril à la salle Maurice Ravel.

L'assemblée générale du Crédit Mutuel de Châtenoy le Royal s'est tenue ce jeudi 11 avril à la salle des fêtes Maurice Ravel en présence de nombreux clients.

Le président du conseil d’administration, Dominique Terrien, a ouvert la séance de l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à tous. Ensuite, il a fait la présentation du Crédit Mutuel et de ses objectifs.

Il a remercié de leur présence Monsieur le maire Vincent Bergeret, les élus, les représentants des associations.

Il a présenté les membres du conseil d’administration et les a remerciés de leur investissement.

Il a fait de même pour les membres du conseil de surveillance.

Il a remercié de leur présence l’ancien directeur et la nouvelle directrice Sandra Vinot. Après les avoir présentés nominativement, il a remercié les conseillers et conseillères de l’agence de Châtenoy pour leur disponibilité et le travail fourni. Une équipe qui a accueilli Nicolas Walczak en contrat de professionnalisation.

Le président a, comme pour toute AG, présenté le rapport d’activités sans oublier de rappeler les missions du Crédit Mutuel.

Sandra Vinot, directrice de l’agence de Châtenoy, a pris la parole pour faire la présentation de la partie financière avec le bilan et les comptes de résultats.

En 2023 le nombre de clients a progressé de 4% et le nombre de sociétaires de 11%.

Alain Gérard, président du conseil de surveillance, a présenté son rapport de contrôle des comptes, comptes qu’il a confirmés comme réguliers et sincères.

Election au conseil de surveillance : Alain Gérard a été reconduit à son poste pour une durée de 4 ans.

Deux nouveaux sont entrés au conseil de surveillance pour un mandat de 4 ans, les deux candidats, Mégane Phelut et Gilles Nicolas sont désormais conseillers jusqu’en 2028.

Le président a repris la parole pour rappeler la fierté d’appartenir à la seule banque mutualiste où tous les clients peuvent devenir sociétaires. Il a invité et encouragé les clients à devenir sociétaires afin d’être plus fort.

Parole aux personnes présentes :

Monsieur Deconchard s’est adressé au président Dominique Terrien : « Mr le Président, le CA groupe mutualiste est piloté au niveau des caisses locales par des sociétaires donc des bénévoles œuvrant au sein des CA et des CS. Ce mode de fonctionnement interpelle la BCE plus habituée à des administrateurs professionnels !! La formation périodique autant des salariés que des membres des conseils apporte une réponse crédible. Pouvez-vous nous informer sur l’engagement au niveau des formations suivies afin de contribuer à cette crédibilité ? Merci ».

Le président : « Chaque élu doit s’engager dans la formation. Le groupe est en train d’évoluer avec la création d’Universités mutualistes pour se former avec la possibilité de passer un diplôme reconnu accessible au non bachelier… »

Petit rappel : Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste et coopérative dont les sociétaires sont les copropriétaires. Chaque client a la possibilité de devenir sociétaire. Son engagement se traduit par la souscription d'une part sociale qui fait de lui un copropriétaire associé de sa caisse. Les administrateurs sont élus par les sociétaires en assemblée générale. Ce conseil d'administration élit un président. Les élus bénévoles ont pour mission de représenter les sociétaires, d'être à leur écoute et de répondre à leurs attentes et suggestions.

N'ayant plus de question, le président a invité les personnes présentes à venir prendre le verre de l'amitié. pour clore cette AG.

C.Cléaux