OÙ et QUOI donner à Chalon et ses environs ? (Liste 1) Savoir et choisir à qui l'on donne

« Donner : plus qu’un simple geste ». À Chalon et dans la région, différentes structures valorisent vos dons. Les connaissez-vous ? Info-chalon.com a prospecté pour vous donner le choix : à qui aimerais-je donner ? Petit tour d’horizon (1re partie) des structures et de leur fonctionnement.

Vous voulez vous débarrasser d’affaires inutilisées (vêtements, couvertures, déco, petit électroménager, outils…) Ne jetez pas, donnez-les !

Se débarrasser de nos affaires inutilisées, c’est déjà alléger sa maison et son mental. Et choisir de DONNER plutôt que REVENDRE ou jeter est un geste doublement vertueux : pour la planète et pour la solidarité.

– Pour la planète : donner ou réutiliser un objet de seconde main plutôt que le jeter réduit jusqu’à 82 % l’émission du carbone. Cette action évite également un nouveau processus de fabrication, qui consomme de l’eau, des matières premières, de l’énergie électrique et nécessite un transport (tout comme les articles commandés sur les plateformes).

– Pour la solidarité : dans certaines structures, vos dons permettent de lutter contre l’exclusion, créer l’emploi de salariés en insertion ou simplement, redistribuer à ceux qui en ont besoin.

Il n’existe pas, à notre connaissance, d’annuaire de ces structures. Chacun en connaît une ou deux, sans savoir ce que deviennent ses dons. Info-chalon.com vous présente donc une première liste de celles qui reçoivent exclusivement les objets non encombrants, avec leur fonctionnement et leurs coordonnées (un prochain article concernera celles qui acceptent aussi les encombrants. Vous pourrez nous aider à compléter ces listes).

Ces structures s’inscrivent dans ce que l’on nomme aujourd’hui l’économie circulaire et solidaire : limiter la consommation, le gaspillage et la production des déchets. Une action sociale, environnementale (privilégier le local, sans livraison lointaine) et, pour certaines, charitable envers les plus démunis.

Entraide entre voisins

Dans certaines communes, des initiatives naissent de particuliers via les pages Facebook, du type « Je partage à [nom de la commune] » qui facilitent l’entraide entre voisins par les dons d’objets, le prêt de matériel, les échanges de services ou d’infos utiles. Un exemple dont chacun peut s’inspirer (voir Je partage à Rully).

Tout, hormis les « encombrants »

Le Repère Sanflouze (en Bresse)

Cette petite association composée exclusivement de bénévoles est un bon exemple d’initiative vertueuse de particulier. Créée par Blandine Zimmermann il y a 3 ans, elle vise à redistribuer gratuitement les dons d’objets de toutes sortes (hormis le mobilier). Inciter à une consommation plus responsable, plus locale : le but est clairement écologique.

— Lieu de dépôt : à coté de la mairie de Beaurepaire-en-Bresse

— Quand ? une fois par mois le samedi ou dimanche

— Contact : [email protected] et Page Facebook

La Famille chalonnaise : pour les plus démunis

Créée il y a plus de 100 ans, le but de cette association locale (exclusivement composée de bénévoles) est resté le même : aider les plus démunis. Autour de la présidente Arlette Cornaire, ils organisent diverses actions parmi lesquelles 3 Bourses aux vêtements par an (au Clos bourguignon), 2 vide-dressing (place du centre commercial Aubépins), un Vestiaire-neige (annexe Prés Saint-Jean) et gèrent la Vestiboutique (centre commercial Aubépins) où sont accueillies les familles orientées par les travailleurs sociaux : contre 1 euro symbolique, ces bénéficiaires peuvent emporter un nombre donné d’articles pour se vêtir convenablement.

— Quels dons ? Vêtements (toutes sortes et toutes saisons) ; chaussures ; sacs, ceintures, portefeuilles, cartables ; linge de maison : draps, couvertures, torchons, serviettes de toilette, nappes… Bijoux fantaisie ; jouets ; articles bébés (petit matériel puériculture) ; petits appareils ménagers (pas trop encombrants, l’espace de stockage étant limité).

— Lieu de dépôt des dons : 14 rue Général Duhesme (sur la rocade)

— Ouverture : mardi et jeudi (14 h 30 à 17 h).

Info-chalon a eu l’occasion dernièrement de vous présenter les actions et retracer l’histoire de cette très ancienne association : La Famille chalonnaise, son origine

La Croix-Rouge Chalon (Unité locale du Chalonnais)

L'implantation de cette association nationale loi 1901 est encore plus ancienne à Chalon, vers 1870. Elle est essentiellement composée de bénévoles (135 actuellement). Les dons reçus ont deux destinations principales : la Vesti-boutique à Ouroux où ils sont revendus à petits prix, ouverte à tous (les bénéfices permettent d'autres actions), ou donnés aux personnes en situation précaire lors des maraudes (les équipes du Samu social vont à la rencontre des personnes « à la rue » pour leur apporter écoute et aide).

— Quels types de dons ? Textiles (surtout hommes, le besoin est grand), chaussures, couvertures, sacs de couchage, livres, petit électroménager hors électrique, et… pelotes de laine. Oui, elles serviront à confectionner des vêtements enfants ou des couvertures façon patchwork pour les donner lors des « maraudes » (belle action en partenariat avec les seniors des résidences l’Esquilin et Béduneau).

— Deux lieux de dépôt des dons : 13, rue Claude Perry à Chalon (seulement une matinée, le jeudi de 9 h à 12 h) ou la Vestiboutique à Ouroux-sur-Saône, au 63, rue de la Verne (lundi 14 h à 18 h ; mardi au samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h)

— Tél. : 03 85 48 01 21

Le ptit Bazar solid’air : appel aux dons urgent

Cette petite association créée par Valérie Lemaire œuvre pour la redistribution des dons. Elle gère un « magasin gratuit » : contre une adhésion de 10 € par an, vous pouvez emporter un nombre défini d’affaires. Ouvert à tous. Mais les demandes augmentent comme les besoins, d’où cet appel de la présidente :

URGENT : « Nous avons de plus en plus de demandes et nous manquons de vêtements et garçons à partir de 3 ans. Merci de vos dons. » Valérie Lemaire.

— Quels types de dons ? Vaisselle, chaussures, vêtements, linge de maison, jouets, livres, bijoux, petit électroménager.

— Lieu du magasin et de dépôt des dons : 8 B, rue de la Liberté à Chalon (dans un appartement, en face du lycée Niépce).

— Ouverture : mardi, jeudi, samedi (10 h à 12 h – 14 h à 16 h)

— Tél. : 06 51 95 27 42

Retenez : Donner, partager, aider : on peut tous, un jour, avoir besoin de la solidarité. Les vêtements hommes sont plus rares et donc nécessaires parmi les dons. Ces actions ne peuvent se réaliser que grâce aux bienfaiteurs : ceux qui donnent, ceux qui œuvrent bénévolement pour les autres.

Info-chalon.com poursuivra cette liste avec d’autres structures pour : le mobilier, le gros électroménager, les outils et les matériaux de bâtiments.

N’hésitez pas à nous communiquer celles que vous connaissez (mail ci-dessous).

Par Nathalie DUNAND

[email protected]