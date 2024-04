Chagny - Besoin d'Europe 71 en campagne : un rassemblement pour les Européennes

Ce dimanche 21 avril, la coalition politique "Besoin d'Europe 71", composée des mouvements de la majorité présidentielle, sera présente sur le marché de Chagny, de 10 h à midi. Un événement qui marque le début d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation en vue des élections européennes du 9 juin 2024.

Cette initiative unitaire regroupe la liste commune Renaissance, le MODEM, Horizons, le Parti Radical et l'UDI, tous unis dans le but de promouvoir une vision dynamique et engagée pour l'Europe.

Rémy Rebeyrotte, député de Saône-et-Loire, sera également présent lors de cet événement, soulignant l'importance accordée à l'écoute des préoccupations des citoyens et à la volonté de les représenter efficacement au niveau européen.

C'est aussi l'occasion pour les citoyens de poser leurs questions, d'exprimer leurs opinions et de participer activement au débat démocratique.