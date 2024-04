Stage des élèves des écoles de tir des clubs de la Saône et Loire, et du Collectif Régional 25/50 m à Châtenoy le Royal.

C’était un stage et regroupement en commun, à Châtenoy le Royal, pour les élèves des écoles de tir du 71 (Saône et Loire) et pour les jeunes du collectif régional 25/50 m du 04 (Bourgogne).

Ce samedi 13 Avril à Châtenoy le Royal, les records ont été battus, déjà par la chaleur, mais surtout par le nombre d'élèves, 26 élèves, 9 jeunes cadets et juniors, par la qualité des résultats, par le ressenti en général. A la veille des championnats de France des écoles de tir qui aura lieu à Châlons en Champagne courant Mai, certains scores des élèves du collectif régional sont déjà prometteurs pour la suite des championnats.

Tous ces jeunes étaient encadrés par l’équipe technique régionale au complet, des encadrants diplômés de tout niveau : des CAC, les nouveaux BFA de la session 2024, les vieux BFI et des accompagnateurs.

François Bony responsable RED 71 et REL 04 : « Un grand merci à Yvonne, à Cécile, merci à Daniel pour la gestion des pas de tir, merci aux cuisinières et à toute l'équipe de Châtenoy, encore une fois c'était parfait, même les serveuses étaient au top !».

Prochaines échéances : les championnats de France des écoles de tir à Châlons en Champagne courant Mai, les championnats 25 m pistolets et 50 mètres carabines dans les différents départements, les régionaux à Sens les 25 et 26 juin et les Championnats de France, cadets, junior, dames et séniors début juillet à Moulins.

C.Cléaux