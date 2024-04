La fresque de l’Espace des Arts sera terminée ce vendredi mais dévoilée le 3 mai à l’occasion de la soirée de présentation de la nouvelle saison de l’Espace des Arts

Il aura fallut 7 mois en tout pour la rénover à l’identique

Vendredi 19 avril 2024, à partir de 11h30, le Président du Grand Chalon, Monsieur Sébastien Martin, assisté d’Emmanuelle Dupuis-Pinto, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture et Nicolas Royer, Directeur de L’Espace des Arts Scène nationale, s’est rendu à la visite du chantier de la réfection de la fresque de l'Espace des Arts.

Une visite de travaux qui s’est déroulée en présence de Philippe De Vivies (restaurateur basé à Arles), de Betty Lefebdre (de la société SARL Artmapure création de mosaïque), de Carole Acquaviva (restauratrice de mosaïque), de David Simonato (maçonnerie façade, échafaudage, transport…), Claire Bois-Pacros, Directrice de projet, ville de Chalon et Grand Chalon.

Ce groupement de restaurateurs en a profité pour expliquer aux intéressés toutes les phases de l’opération de restauration de la fresque de l’Espace des Arts à l’identique qui a duré 7 mois (2 mois pour la dépose et le désamiantage et 5 mois pour la restauration et la fabrication de la nouvelle fresque).

S’en suivait d’ailleurs la diffusion d’un document sur toutes les opérations qui ont été nécessaires pour la restauration de la fresque qui est en cours d’installation et qui sera définitivement posée vendredi 26 avril dans l’après-midi.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B