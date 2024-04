La Maîtrise Chalonnaise St Charles bientôt en concert avec un Chœur d’enfants portugais !

On ne présente plus la Maîtrise Chalonnaise dont la biographie remonte aux années 2007, et qui rassemble à son palmarès de nombreuses prestations, tant en France qu’à l’étranger (Belgique et Italie cette année).

Il est toutefois un pays cher au cœur de la Maîtrise à bien des égards, c’est le Portugal

C’est là que les maîtrisiens vinrent pour leur première tournée, en 2013. Ils y visitèrent Lisbonne et Fatima, soutenus par leur aumônier bientôt futur évêque, le Père Grégoire Drouot. C’est là qu’ils nouèrent des liens avec le Chœur d’enfants du sanctuaire de Fatima, liens très chaleureux et renouvelés en 2022 lors d’une seconde visite, qui permit à la Maîtrise de visiter le Parlement de Lisbonne.

Aujourd’hui les maîtrisiens accueillent leurs amis portugais, à l’occasion de la Fête de la « Révolution des œillets » qui marqua la fin de la dictature, et sera célébrée dans toute la communauté portugaise locale. Tous ces jeunes européens réunis chanteront donc, pour notre grand bonheur,

Le 1er Mai à 17h en l’église St Pierre, Place de l’Hôtel de Ville (Entrée Libre).