AVIS DE DECES - Monsieur Gérard MIGNON

CHALON-SUR-SAÔNE



Mr Michel MIGNON,

son frère et son épouse ;

Mme Odile MIGNON et ses enfants ;

Mr et Mme Christophe MIGNON et leur fils ;

les familles FOREST, GUILLON, PETIOT, DARD, GUICHARD et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MIGNON

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 26 avril 2024, à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mai 2024, à 14h30 en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.