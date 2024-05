AVIS DE DECES - Madame Jacqueline ANTONY née TROUQUET

CHAGNY



Madame ROUX Martine et Monsieur CHASTENET DE GERY Alain,

Madame et Monsieur GENELETTI Marie-Laure et Denis,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, sœurs, et belles-sœurs ;

et toute sa famille,

vous font part du décès de

Madame Jacqueline ANTONY

née TROUQUET

survenu le 26 avril 2024,

à l'âge de 94 ans.

Selons ses souhaits, ses obsèques ont eu lieu dans l'initimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.