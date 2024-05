A Saint-Denis de Vaux, le village citoyen s'est mobilisé

Le moins que l'on puisse dire c'est que la journée citoyenne organisée à Saint-Denis de Vaux a remporté un vif succès. Plus de 50 participants sur un village qui comprend 271 habitants, c'est la démonstration de l'appropriation de l'acte citoyen dans le village. Ramassage des déchets, désherbage des parties communes, plantations de fleurs, ponçage et peinture des bancs de la Place de l'Eglise, nettoyage des écoulements des eaux pluviales et bien sûr remise des diplômes aux enfants de la commune, en présence de Sébastien Martin - Président du Grand Chalon, venu rendre visite à sa Vice-Présidente, Fabienne Saint-Arroman, maire de la commune.

L.G