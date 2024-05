AVIS DE DECES - Monsieur Louis GUILLIN

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - MOREY - FANGEY - FONTAINES



Louis-Marie Guillin-Cappellano et Steve,

Frédéric et Valérie Guillin,

ses fils et leurs conjoints ;

Justine, Jean-Philippe,

Louane, Clara,

ses petits-enfants ;

Melina,

son arrière-petite-fille ;

ses frères et sœurs ;

ses neveux et nièces ;

Renée,

sa tante ;

ainsi que toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Louis GUILLIN

survenu le 8 mai à l'âge de 82 ans.

Louis repose à la chambre mortuaire de l'Hotel Dieu du Creusot.

Ses obsèques religieuses auront lieu le jeudi 16 mai 2024 à 10h30 en l'église de Morey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.