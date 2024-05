La 3e bourse aux instruments de Vibr'Accords annoncée les 15 et 16 juin

La bourse aux instruments est née de l’idée de faire revivre les instruments enfermés dans des placards ou sur les armoires, de faire se rencontrer des musiciens de tous niveaux, et de créer du lien autour de la musique. Une idée digne de son temps avec l’économie circulaire et le besoin de créer du lien !

Cet évènement est aussi l’occasion pour les élèves de Vibr’Accords de restituer leur travail devant un public, dans une belle salle, et dans un contexte très musical !

En 2022, nous avons organisé la collecte des instruments le samedi vente de type bourse le dimanche, avec une scène ouverte - En 2023 nous avons ajouté un apéro concert le samedi et une vente de type « vide grenier » le dimanche - En 2024 nous ajoutons une soirée DJ à 22h avec des élèves du conservatoire et ouvrons les puces au monde du spectacle en général - En 2025 ... notre bourse aura lieu le 21 juin : tout un symbole.

Le programme est chargé mais nos flyers et affiches l’expliquent très bien et on peu les retrouver sur le site internet de l’association :

Pour participer :

La bourse : on amène ses instruments le samedi

La vente sur table : on réserve sa ou ses tables à l’avance et on s’installe le dimanche matin

La soirée : si on veut être sûr de manger, on passe un coup de fil pour réserver

Coté argent :

Entrée au chapeau pour l’apéro concert et la prestation DJ

Entrée gratuite pour les visiteurs du dimanche

3€ la table pour les exposants

2€ par dépôt pour la bourse et 10% de commission sur la vente (on s’occupe de tout)

Coté ambiance :

Le dimanche une scène ouverte est à disposition pour jouer ou essayer un instrument en vente

Et on n’oublie ni le bar ni le snacking du samedi soir et du dimanche

Une permanence est organisée pour répondre à vos interrogations : Le jeudi 16 mai de 18h00 à 19h30 au local

Salle Louis Prost (à côté des pompiers) Rue du 11 Novembre 1918

71.380 St Marcel



Vous pouvez contacter :



Hervé au 06 99 27 29 89

Benoit au 07 83 26 73 84