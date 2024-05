A Mercurey, un exercice test de sécurité civile, avec messages d'alertes par SMS, annoncé ce jeudi

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire



Test du dispositif FR-Alert dans le cadre d’un exercice de sécurité civile



Jeudi 30 mai 2024 après-midi, la préfecture de Saône-et-Loire organise un exercice de sécurité civile de terrain sur la thématique du risque de feu d’espace naturel dans le massif boisé de la commune de Mercurey.

Un scénario prédéfini permettra de tester les moyens matériels et humains de lutte contre les feux de forêt ainsi que l’alerte et l’information de la population.

Au cours de cet exercice, le déclenchement du dispositif FR-Alert sera mis en oeuvre auprès de la population et en condition réelle.



La population se trouvant ainsi sur la commune de Mercurey sera susceptible de recevoir sur son téléphone portable une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique, et ce, même si son appareil est en mode silencieux. Le message comprendra la mention

« EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE ». Cette notification ne nécessitera pas de comportement particulier, ni de mise à l’abri des usagers, s’agissant d’un simple exercice.

En raison de la portée des antennes relais, le message d’alerte pourrait également parvenir aux personnes localisées dans les communes voisines et l’agglomération chalonnaise.

Par ailleurs, seuls les smartphones récents connectés aux réseaux mobiles par 4G ou 5G seront destinataires du message d’alerte.