Actions du Conseil des Jeunes dans le cadre du 80ème anniversaire de la Libération de Chalon

C'est donc tout naturellement que le Conseil des Jeunes de Chalon-sur-Saône a été sollicité pour travailler sur ce thème.

Ils ont décidé de créer deux actions en direction de tous les collégiens de Chalon :

- Création d'un jeu de piste virtuel se déroulant pendant la guerre

- Proposition de réaliser un menu «Libération» dans les cantines des collèges

Au cours d'un jeu de piste virtuel via l'application Baludik à réaliser dans la ville, le joueur entre dans la peau de Jean, jeune homme de 14 ans qui habite à Chalon pendant la Guerre.

Tous les collèges de Chalon ont été invités à faire venir leurs élèves au cours de cette semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Au final, 568 collégiens vont venir suivre les traces voici les participants :

- Collège Jean Vilar = 175 élèves

- Collège Saint-Dominique = 130 élèves

- Collège Le Devoir = 93 élèves

- Collège Camille Chevalier = 60

- Collège Robert Doisneau = 110

Ce jeu de piste sera ensuite accessible au grand public jusqu’à la fin de l'année 2024.

La Ville met un téléphone à la disposition de chaque groupe composé de 10 élèves. Le but est de trouver un code final dont les différents éléments seront à récupérer sur 5 sites différents. Chaque équipe sera notée sur l'exactitude du code et le temps passé. L'équipe victorieuse se verra remettre des places de cinéma.

Le jeu raconte l'histoire de Jean qui vit à Chalon-sur-Saône pendant la guerre :

▶ Jour 1 en 1941 : Place de l'Hôtel-de-Ville

Jean se rend en mairie pour récupérer un Ausweis pour aller voir sa famille en Zone libre.

▶ Jour 2 en 1941 : Port Villiers et Quai Gambetta

Jean retrouve des copains sur les quais de Saône et regarde les soldats allemands.

▶ Jour 3 en 1941 : Pont Jean Richard

Jean veut rendre visite à sa grand-mère qui habite en zone libre. Il doit passer la ligne de démarcation et montrer son ausweis pour passer.

▶ Jour 4 en 1943 : Gare de Chalon-sur-Saône

Jean attend son père cheminot qui n'arrivera pas à cause du bombardement du train par la Résistance en zone Californie.

▶ Jour 5 en 1944 : Boulevard de la République / Square Chabas

5 septembre 1944, Chalon-sur-Saône est libérée. Jean se rend place de la Mairie afin de rejoindre les Chalonnais sortis fêter la libération de Chalon.

Sous le chapiteau, les collégiens devront également réaliser un quiz de 30 minutes en trois étapes :

N°1 : 25 questions sur la Seconde Guerre mondiale

N°2 : Qui est qui ? Reconnaître 10 personnes importantes de la Seconde Guerre mondiale

N°3 : Frise temporelle. Replacer sur une frise 10 dates clés de la Seconde Guerre mondiale

Un menu spécialement conçu sur le thème de la Libération dans les cantines a également été proposé à tous les collèges de la ville, une idée retenue uniquement par le collège Jean-Vilar qui l'a servi ce mardi 28 mai à midi.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati