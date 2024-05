Nouveau commerce à Chalon : La Fabric’a Cuisine a ouvert ses portes

Venez découvrir de l’originalité aussi bien dans les cuisines, dressings que les salles de bains !

Depuis le 28 mai, la surface commerciale ‘ La fabric’a cuisine’, installée 9 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône (à la place de l’établissement Zoom), a ouvert ses portes.

Sur place le gérant de la société, Cherif Mazouji, décorateur d’intérieur et concepteur de cuisine, salle de bains et dressing vous attend pour vous montrer ses multiples produits réalisés et adaptés à la demande de ses clients (tailles, accessibilités du lieu, espace de vie …) avec toutes les finitions possibles et inimaginables.

Vous serez bluffés par les conceptions des cuisines,

Des dressings

Et des salles de bains,

Des produits de luxes, haut de gamme mais accessibles !

Les poseurs sont de grands professionnels qui ont l’art du détail, afin que le client soit satisfait !

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 19 heures et le samedi 10 heures à 19 heures, tél 06 52 15 14 00.

Vous pouvez aussi les contacter sur leur site [email protected] .

J.P.B