FACE à la Faim : l’engagement humanitaire sur notre territoire

Quand on parle d’aide alimentaire, on pense souvent aux Restos du Cœur, fondés par Coluche en 1985. Mais ici, dans notre ville et la même année, fut créée la FACE, qui fédère neuf associations humanitaires locales. Tout comme l’Épicerie sociale du Grand Chalon, son objectif est d’apporter une aide alimentaire aux plus démunis.

Oui, notre territoire est engagé dans l’action solidaire, et ça vaut la peine d’en parler.

LA FACE : Fédération d’Associations Chalonnaises d’Entraide

Unir ses moyens pour aider plus efficacement, voilà ce qui fonde la Fédération.

Et précisément, nous allons nommer une à une ces associations humanitaires adhérentes, parce que ce sont elles qui financent les colis destinés à venir en aide aux personnes en difficulté économique.

Sous la présidence de Raphaël Jimenez, la FACE compte 9 associations partenaires (par ordre alphabétique) :

AEJF (Action Enfance Jeunesse Famille)

Croix-Rouge française

Emmaüs

La Famille chalonnaise

Le Pont

Résidences Chalon Jeunes

Saint-Vincent de Paul

Sauvegarde 71

Le Secours catholique.

Comment s’organise l’aide alimentaire ?

Les bénéficiaires (résidents de Chalon et Grand Chalon) sont orientés par les travailleurs sociaux. Selon la composition de la famille, le nombre d’enfants, le reste à vivre, la FACE distribue un colis dont les bénéficiaires choisissent les produits. Une attention particulière est portée à sa composition qui doit être équilibrée, notamment avec des produits frais, légumes, fruits, laitages…

La FACE stocke et distribue des denrées issues de deux sources principales : les produits appelés FEAD (produits européens) sont fournis par la Banque alimentaire de Bourgogne, qui collecte également le surplus des magasins d’alimentation partenaires. Le reste provient des collectes locales dans les magasins.

L'équivalent de 76 000 repas sur l’année 2023

Un gros chantier pour les bénévoles de la FACE. Le stockage de ces denrées respecte les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire (chaîne du froid). Tout est classé selon le type d’aliments, afin de faciliter la composition des colis dont le poids est déterminé selon les critères des bénéficiaires.

À titre d’exemple, en 2023, la FACE a récolté 6,7 tonnes de produits par les collectes locales. Au total, ce sont 38 tonnes qui ont été distribuées par la FACE à 5 240 bénéficiaires, soit environ 76 000 repas sur l’année.

Une pensée aux bénévoles de la FACE et des 9 associations partenaires.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

FACE

Centre commercial Aubépins

34, avenue de l’Aubépin – Chalon-sur-Saône

Mail : [email protected]

Tél. 09 64 00 75 81