ELECTIONS EUROPEENNES - "Nous disons aux Saône-et-Loiriens, Stop ou encore, voilà l’enjeu de ce scrutin"

Communiqué de presse

Environ 33% d’intentions de vote : Les Français plébiscitent le programme des Européennes de Jordan BARDELLA et Marine LE PEN. Attention rien n’est joué d’avance. Il faut maintenant concrétiser ces bons sondages dans les urnes et ne pas se disperser :

S’abstenir c’est voter Macron, se disperser sur d’autres listes c’est renforcer Macron.

Nous disons aux Saône-et-Loiriens, Stop ou encore, voilà l’enjeu de ce scrutin. Le 9 juin est la première étape, avant les Présidentielles de 2027, pour dire STOP à la submersion migratoire et à l’insécurité galopante, STOP à la destruction de notre économie et de notre modèle agricole au nom d’une écologie décroissante, STOP à cette Macronie méprisante, technocratique, anti-française et déconstructrice.

Les français doivent se mobiliser et infliger à Macron par leur vote la plus cinglante sanction électorale pour le contrer et le sanctionner. Quand le peuple vote, le peuple gagne. ALORS TOUS AUX URNES !

Aurélien Dutremble

Délégué Départemental du Rassemblement National de Saône-et-Loire