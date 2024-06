Mellecey Loisirs Cirque a fait son cinéma !

Samedi 25 mai, l’association mellecéenne s’est produite sur la scène de la salle des fêtes de la commune devant un public venu en nombre ! Plus de de 300 spectateurs ont pu profiter de cette représentation annuelle qu’une centaine d’artistes a préparé durant l’année dans la bonne humeur, sous la direction de leurs animateurs respectifs.

Un show sur fond de musiques de films

Le Roi Lion, Ratatouille, Peter Pan, Vaiana pour les groupes des plus petits. Star Wars, Pirates des Caraïbes, Avengers, Beetle Juice, Game of Thrones, James Bond pour les plus grands… Les groupes ont présenté leur numéro de jonglerie, d’équilibre et d’acrobaties, fruit de leur entrainement assidu, sous le regard tendre, amusé et admiratif des spectateurs. Le sourire des artistes, l’ambiance conviviale et les tableaux colorés ont fait le succès de cette soirée.

Une réussite collective

Pour la bonne organisation du spectacle, les élèves ont pu compter sur l’investissement des bénévoles de l’association dont les 17 animateurs et sur le renfort des parents qui ont su tout au long de l’année compléter l’équipe des animateurs. Pour rappel, cette association bénéficie du soutien continu de la mairie de Mellecey et de la CAF grâce à la reconnaissance de l’association comme EVS (Espace de Vie Social).