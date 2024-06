Conservatoire du Grand Chalon : Choréâm / À travers l'autre

JEUDI 6 JUIN 2024 À 19H - AUDITORIUM

1ère partie Choréâm

Espace de rue

Danser pour savoir qui je suis et imaginer qui tu es tel est le propos de Choréâm. Autant de questions qui trouvent réponses dans le mouvement dansé et dans les corps en transe.

Les danseurs chorégraphes explorent le corps performatif et la danse comme œuvre d’art totale.

Une création chorégraphique qui est avant tout une rencontre avec la 3e promotion hip-hop d’Espace de Rue. Ces jeunes danseurs nous convient à une immersion en terre inconnue, à la mesure de leur talent !

Durée 30 min.

2e partie À travers l'autre

Les Mybalés

Les jumelles bruxelloises Doris et Nathalie Bokongo Nkumu constituent ensemble le duo de danseuses Les Mybalés. Tout commence en 2010, quand elles découvrent la danse et débutent le freestyle hip hop. Trois années après, la house danse deviendra rapidement leur style de prédilection.

Les Mybalés créent en 2017 leur premier spectacle À travers l’autre soutenu par de grandes structures belges.

Les danseuses sont liées par une histoire commune et une complicité profonde qui leur permettent d’explorer les représentations symboliques de la gémellité, différentes d’une culture à l’autre.

À travers leurs esthétique et gestuelle typiques qui lient élégance et grâce à des moments d’une intensité violente, elles créent un univers poétique tout en incarnant différents personnages, allant de la petite fille joueuse aux créatures divines.

Durée 30 min.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/a-travers-lautre

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo Les Mybalés : ©Yannick Sas