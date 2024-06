Menace sur la vie culturelle Chalonnaise et fermeture du Diplôme National d'art, DNA de l'EMA Fructidor / Lettre ouverte à Sébastien Martin, Président du Grand Chalon

Monsieur Sébastien Martin,

Voilà quelques mois que nous sommes spectateurs et spectatrices des démarches en cours concernant la fermeture de l’EMA Fructidor. D’abord difficile à croire puis compliqué à réaliser, nous vous adressons aujourd’hui une demande, de Chalonnais et Chalonnaises au Chalonnais que vous êtes.

Nous vous demandons d’être responsable. Fermer aujourd’hui l’école d’art de Chalon ce n’est pas permettre la mise en place d’un nouveau projet comme vous avez pu l’affirmer, c'est plutôt sortir du système culturel et s'isoler par rapport à lui.. Fermer l’EMA c’est priver la ville de nouveaux visages, d’énergies créatives, de pensées critiques. C’est économiser de l’argent en empêchant la jeunesse de se former, de s’affirmer. C’est refermer la ville sur elle-même, refuser les nouvelles arrivées, les circulations.

Si nous avons en commun l’envie de bien vivre ici, comprenez alors que, pour nous, la présence d’une école d’art est importante sur notre territoire. Comme toute institution culturelle, elle est la garante du rayonnement de la ville. Elle participe à notre existence dans le monde de la culture, qui, vous devez le savoir, ne se limite pas aux portes de Chalon.

Vous détenez le rôle de celui qui décide, alors nous vous demandons aujourd’hui d’être lucide. Chalon n’est pas une grande ville, pourtant c’est celle que nous avons choisi. Nous y habitons, pour beaucoup y travaillons et bénéficions nous aussi de la présence de l’EMA sur notre territoire.

Nous vous demandons aujourd’hui de faire confiance. Faire confiance à ceux et celles qui sont au cœur de la vie culturelle et la font vivre. Ceux et celles qui ont appris de leur études, de leurs expériences, à faire vivre les territoires, la production artistique, le partage avec tous et toutes. Nous souhaitons que tout un chacun joue son rôle à la place qui lui est attribuée.

Nous vous demandons de nous faire confiance et croire en la richesse qu’est et que restera l’EMA pour la ville et nos institutions. Nous souhaitons qu'elle reste inscrite dans le système culturel français et le maillage des écoles d'art et de design.

Que cette annonce de fermeture serve de prise de conscience. Qu’elle serve à réfléchir au rôle de l’école, qu’elle réouvre le dialogue entre son équipe, la ville, les autres acteurs et actrices culturelles. Que cette période de menaces et d’inquiétudes s’arrête ici, pour lui permettre la renaissance qu’elle mérite. Il n’est pas trop tard pour laisser la possibilité à ceux et celles qui travaillent déjà à sa reconstruction d’avancer d’avantage.

Vous le savez bien, les dernières années n’étaient pas propices à l’épanouissement de cette structure. Le manque de direction, le covid, la crise énergétique, autant de facteurs qui ne devraient pas peser dans la balance de sa légitimité à perdurer. Reconstruisons de bonnes bases. Ne saccageons pas l’investissement et le travail des nombreuses personnes qui se battent pour que cet espace soit le plus vivant et enrichissant possible. Mais plutôt, encourageons-les, offrons leur la possibilité de réussir davantage, allons vers elles avec de nouvelles idées, de nouveaux projets.

Aujourd’hui, nous sommes de celles et ceux qui ont grandi avec les cours de dessins de Christine, celles et ceux qui accueillent dans nos gradins, devant nos enceintes les étudiants et étudiantes de l’EMA, qui discutons de l’actualité avec la jeunesse de l’école, celles et ceux qui apprennent, trouvent des idées, des ressources avec ces jeunes. Ceux et celles qui, plus globalement, défendent la création, l’ouverture, la nouveauté.

Comprenez qu’il est bien difficile pour nous aujourd’hui d’assumer que nous vivons dans une ville dirigée par des personnes qui cherchent à réduire ou orienter la vie culturelle vers un chemin plus étroit, moins ouvert à tous les horizons. Que plutôt que d’écouter les propositions de reconstructions des institutions, ces personnes prennent la décision radicale de fermer l’existant sans même, semble-t-il, avoir vraiment tenté de le sauvegarder.

Nous comptons aujourd’hui sur votre soutien qui est plus que primordial et bénéfique pour notre territoire.

Par cette lettre, nous vous formulons une demande mais souhaitons aussi affirmer notre soutien aux étudiants et étudiantes de l’EMA, à tout le personnel en lutte, aux PRAXIS qui se retrouveront bientôt uniques visiteurs et visiteuses dans les couloirs désertés par les étudiants et étudiantes.

Plus globalement nous envoyons notre soutien à toutes les autres écoles d’art menacées de fermetures, à tous les lieux qui se voient réduire leurs subventions, altérer leurs conditions de travail. Nous croyons en la possibilité de faire de Chalon un exemple dans la recherche d’alternatives aux fermetures. Nous avons espoir que la ville à laquelle nous appartenons soit capable d’écouter ceux et celles qui la composent.



Dans cette perspective, veuillez recevoir, Monsieur Sébastien Martin, l'expression de notre considération respectueuse.



CCCAC

Collectif Citoyen pour la Culture et les Arts dans le Chalonnais