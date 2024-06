Retour sur le Tournoi de basket «Milou»

Pour la 14ème année consécutive, le Comité départemental de basketball de Saône-et-Loire (CD71) a organisé, en collaboration avec le Chalon Basket Club (CBC), son traditionnel Tournoi de basket «Milou». Plus de détails avec Info Chalon.

Évènement incontournable de la planète Basket en Bourgogne Franche-Comté, le Tournoi de basket «Milou» s'est déroulé le dimanche 9 juin au Gymnase de la Verrerie.

Organisé par le Comité départemental de basketball de Saône-et-Loire, en collaboration avec le Chalon Basket Club, ce tournoi en l'honneur de Marie-Louise Lenoir, l'ancienne trésorière du CBC et figure emblématique du CD71, a réuni les 8 meilleures équipes de Bourgogne Franche-Comté pour une compétition intense et passionnante.

Une nouveauté marquante, cette année, était la présence de Maria Ernest-Augustin, ambassadrice du tournoi et joueuse de l'équipe de basket fauteuil de la JDA.

Le tournoi a été remporté par l'équipe de Saône-et-Loire, qui a fièrement brandi le titre devant l'ambassadrice et les enfants et petits-enfants de Milou, symboles de la joie et de l'esprit sportif qui caractérisent cet événement.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati