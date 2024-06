Bravo au service des sports de la ville de Chalon et au Grand Chalon pour l'excellente initiative "Faites vos jeux"

Pour cette année olympique, le service des sports de la ville de Chalon et le Grand Chalon ont tapé fort et franchement bravo pour l'initiative. Plusieurs centaines de jeunes se sont livrés à une multitudes de disciplines sportives ce vendredi entre le boulodrome, le Parc des Expositions et l'annexe du Colisée. Une initiative particulièrement bien appréciée par les écoles de Chalon et du Grand Chalon. Ce soir, place aux adultes avec plusieurs dizaines d'équipes inscrites pour ce challenge sportif hors norme à compter de 18H30 et jusqu'à plus de 23H. Un événement financé essentiellement par la ville de Chalon et le Grand Chalon avec une petite enveloppe financière de l'Agence Nationale du Sport.

Et ça continue ce samedi ! Pour tout savoir c'est par ici

