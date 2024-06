Avec l’animation "Prenez-vous aux jeux", une participation à Ninja Warrior était en point de mire (1)

Avec 400 athlètes, Chalon a fait ses propres jeux olympiques, le photoreportage info-chalon.com !

Vendredi 14 juin à partir de 18 h 30, au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, 66 équipes de 6 adultes mixtes, représentants des sociétés, des Collectivités, Comités d’Entreprises, Administrations, Clubs sportifs… ont participé à l’animation mise en place par le Service des Sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon "Prenez-vous aux jeux".

Les équipes dont les participants étaient âgés de 18 ans et beaucoup plus pour certains, devaient se classer parmi les meilleurs des onze épreuves tirées au sort parmi les 50 mises en place.

Des épreuves encadrées par de nombreux éducateurs sportifs de la municipalité et des clubs chalonnais.

Ainsi, à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône ont fait participer 400 athlètes à l'événement « Prenez-vous aux Jeux », devant 300 supporters en délire.

Proposant des épreuves basées sur Ninja Warrior, des jeux mini-connectés, des sports interactifs, des sports traditionnels et du para-sport… la meilleure équipe se voyait décrocher le graal avec une inscription et participation au jeu télévisé Ninja Warrior.

Une soirée qui commençait à 18 heures 30 par un mini concert donné par la Maitrise Saint Charles,

S’en suivait la cérémonie des discours de certaines autorités présentes : Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la Ville de Chalon-sur-Saône, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Fabrice Farradji, Conseiller Municipal délégué à la gestiondu patrimoine immobilier, de Gilles Vechambre, Directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, de David Rodriguez, Organisateur de l’événement…

Extrait du discours de Dominique Melin : « Mesdames et messieurs bonsoir à vous tous et sachez que l’on est vraiment ravi de vous accueillir ici dans cet équipement. Au nom du Président du Grand Chalon Sébastien Martin qui vous prie de bien vouloir l’excuser mais qui est de tout cœur ce soir avec vous et surtout avec les différents services du Grand Chalon qui sont présents et puis vous tous les clubs qui ont adhéré à cette animation. Je voudrais féliciter toutes les équipes organisatrices qui ont permis que vous soyez là ce soir. Comme vous pouvez le voir, il y a un cadre qui est fabuleux dans ce Parc des Expositions. Je souhaite donc le meilleur, soyez brillants mais cela on n’en doute pas et puis vive les Jeux Olympiques de Paris 2024 et bonne soirée à vous toutes et vous tous! ».

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je salue bien sûr toute l’équipe organisatrice et en particulier celle du service des sports parce que cela a été un énorme travail de préparation. Je vous remercie aussi vous toutes et vous tous les participantes et participants qui êtes venus des clubs sportifs de Chalon, des clubs sportifs du Grand Chalon, des Comités d’entreprises, des administrations […] Tout le monde a choisi ce soir un moment pour se mesurer, on a eu un moment extraordinaire dans la journée avec les écoles et 550 élèves de cours moyen qui étaient ici pour partager une magnifique aventure. Nous sommes très fiers que Chalon et le Grand Chalon s’associent à ce point là à cette avancée progressive vers le début des Jeux Olympiques qui va être un moment très très fort et j’espère que cela nous permettra à tous de souffler un peu. Comme çà, cela nous permettra de nous retrouver sur des valeurs qui comptent, celle de l’esprit de compétition et celle du respect de l’adversaire et celle finalement de se surpasser soi-même, c’est aussi pour cela que l’espèce humaine est sur terre. Mesdames et messieurs vive le sport, vive Chalon ! ».

S’en suivait l’échauffement physique confié à Babette Parizot, qui a une nouvelle fois démontré son grand professionnalisme,

Des concurrents qui se sont échauffés comme il se doit avant le commencement des épreuves.

Clin d’œil au Directeur Général des Services de la Ville de Chalon, devenu boxeur pour une soirée,

A Gilles Véchambre, Directeur des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon et Patrice Martin, Directeur de la piscine du Grand Chalon, en plein effort.

Lors de cette soirée, on notait également la présence député sortant de la 5ème Circonscription Louis Margueritte !

