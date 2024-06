Samedi 22 juin 2024 concert « Bacchanale Baroque » en l’église d’Allerey sur Saône

Chaque année depuis 13 ans les Evêques de France décident de lancer l'évènement national qu'est la « Nuit des Eglises ». La paroisse St Jean Baptiste des 3 Rivières a été sollicité pour rééditer ce que nous avait été réalisé avec succès à l'église paroissiale de St Jean Baptiste de Verdun en 2023, avec l'appui de la Pastorale du Tourisme 71 et cette année 2024 sous le parrainage prestigieux de l’Académie des Beaux Arts!

L’histoire de l’église d’Allerey

Pourquoi Allerey ? Cet édifice religieux est une « perle méconnue » de la paroisse, du diocèse, mais pas totalement de la France ni de l’étrange. Cette église est classée dans sa quasi totalité au Patrimoine historique français y compris tout ce qu'elle contient. Récemment restaurée et très bien entretenue par les citoyens de la commune et grâce à l’association de sauvegarde l'ASEA, c'est une des rares églises ouvertes de la région.

Pourquoi donc est elle si « spéciale » cette église ... ? et là encore comme beaucoup d’églises cela est dû à l'histoire du lieu ou elle se trouve mais aussi à la chance qu'a eu Allerey d'avoir trois curés de la même famille qui s'y sont succédés et que le dernier eut un frère qui fût peintre du roi Louis XIV et élève de Lebrun qui lui peignit « la galerie des glaces à Versailles »

Le style « baroque » fût lancé dans tous les arts : architecture, peinture, musique etc.. et se répandit en Europe. Le peintre local Claude Lebault, parti d'Allerey ou il était né, passe par la cour du Roi, y apprend son « art » avec un très grand Maître, fait son « tour » d' Europe comme tous les compagnons de l'époque, et quelque peu sollicité par son frère curé qui avait fait reconstruire l'église du village avec ses deniers, revient finir sa vie d'artiste en décorant l'église de son village qui l'a vu naître. C’est une histoire de Famille qui tutoya la « grande Histoire » !

Voilà ce qu’il sera possible de voir durant la visite en vous rendant, croyants ou non croyants à la découverte de cette église cette église qui est un pan de l'histoire d'Allerey si riche avec son église baroque en point d'orgue .

Le programme de cet événement

Un programme en deux temps

Rendez vous à l'église pour un Grand concert exceptionnel de musique baroque ce samedi 22 juin 2024 à 18h30 qui sera donné par des musiciens de renommée internationale, le groupe « Artifices » réuni par « La Turbine » de Sampigny les Maranges

Avec : Alice Julien-Laferrière, violon baroque et Mathieu Valfré, clavecin. Un concert original et adapté à notre région viticole.

Prix unique de l’entrée 10€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Pas réservation ni de pré placement

Le dimanche 23 juin 2024, ouverture de l’église à 9h. Messe dominicale de 10h30 à 11h45 puis visite commentée de l'église jusqu’à 18h.

JC Reynaud