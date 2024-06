Retour sur la première édition du tournoi Manon de rugby féminin à Chalon

Ce tournoi mise en place et organisé par l’équipe bénévole du rugby féminin Chalonnais Les Coquelicots a réunit les équipes U15 féminine de Chalon Sur Saone, Montpellier, Lyon, Rugby Club Rhodanien et URAM Ardèche.

Dans une pratique du rugby à X durant 2 mi-temps de 10 minutes chacune, les équipes se sont rencontrées tout au long de la journée avec la possibilité donnée aux spectateurs d' assister à de très belles rencontres.

C’est l’équipe de Montpellier qui a remporté tous les matchs, repartant avec le bouclier remis par Céline Fleury, responsable du rugby féminin sur le département de Saone et Loire CODEP71 et Paul Charles, représentant de l’OMS.

Chaque joueur a pu repartir avec une médaille et un tee-shirt souvenir du tournoi offert par la ville de Chalon et le Grand Chalon. A la question du pourquoi Manon ? "Manon est un symbole de combat et de la résistance du XIXème siècle, deux valeurs que le rugby entend promouvoir" ont rappelé les organisateurs de

Classement :

Montpellier

Chalon Sur Saone

Lyon (LOU)

Rugby club Rhodanien

URAM Ardèche



