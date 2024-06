LEGISLATIVES 2024 - La FSU 71 appelle à voter les candidats du Nouveau Front Populaire

D’ores et déjà, la FSU appelle dans le département à une nouvelle manifestation contre l’extrême droite et ses idées samedi 22 juin à 15h à Chalon S/Saône.

Communiqué de la FSU71

Les résultats de l'extrême droite aux européennes 2024 en France frôlent les 40 %. Dans ce contexte la décision du Président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale risque de déboucher sur une prise de pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. Cela ne doit pas arriver.

Derrière un leurre social et anti-libéral qu'elle construit depuis des mois grâce aux médias nombreux qui lui sont favorables, l'extrême droite porte atteinte aux fondamentaux républicains, de démocratie, de liberté publique et de droits humains, avec en toute première cible le syndicalisme et le monde du travail. Les votes récents des forces politiques d'extrême droite au parlement européen comme au parlement français en 2022 confirment une telle approche, tant sur les salaires, la retraite, que sur les droits des femmes. Sur la fiscalité, leur programme confirme leur complaisance envers les riches, les puissants. L'extrême droite est bien l'ennemie des travailleuses et des travailleurs, et la FSU 71, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, appelle à se mobiliser pour éloigner ce danger.

Mais la lente progression du RN et affiliés ne vient pas de nulle part, et il nous faut aussi combattre les causes. Les sept années passées ont continué et amplifié un mouvement de fond de recul des droits sociaux, d'autoritarisme gouvernemental, et de décisions politiques méprisant les aspirations populaires : répression des mouvements sociaux et écologistes, recul des droits, utilisation répétée de l'article 49.3 de la constitution, passage en force d'une réforme des retraites extrêmement impopulaire et totalement injuste. La montée de l'extrême droite se nourrit des échecs et des désillusions du peuple.

La FSU71 appelle toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs et nos luttes à s’engager à nos côtés :

- pour combattre l'extrême droite et ses idées ;

- contre le néolibéralisme qui met à mal les travailleuses et travailleurs et fait le lit de l’extrême- droite.

Nos combats, aujourd’hui, sont portés pa une force politique et sociale unifiée, rassemblée sur l'essentiel des valeurs de la FSU : le partage des richesses, la défense des droits, le combat contre l'exploitation de l'humain et plus largement du vivant, contre toutes les discriminations.

Si la FSU revendique pleinement son indépendance syndicale, la gravité du moment nous amène à prendre nos responsabilités. Puisqu’il est urgent d’écarter du pouvoir l’extrême-droite et l’ultralibéralisme, la FSU 71, réunie en conseil départemental mardi 18 juin, appelle, comme d'autres organisations syndicales, à voter pour les candidat·es du nouveau front populaire et à soutenir ces initiatives par l’action.

Cela ne représente pas un blanc-seing pour une éventuelle future majorité. Depuis sa création, la FSU garde et continuera de garder son indépendance, ses mandats et sa force de conviction et de mobilisation pour les défendre.

D’ores et déjà, la FSU appelle dans le département à une nouvelle manifestation contre l’extrême droite et ses idées samedi 22 juin à 15h à Chalon S/Saône.



Chalon-Sur-Saône, le 19 juin 2024