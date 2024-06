Après-midi autour des sports paralympiques au SMR Marguerite Boucicaut

Pour la 2ème année, le centre de soins de médecine et de réadaptation (SMR) Marguerite Boucicaut organise, Jeux Olympiques et Paralympiques obligent, organisait son Forum handisport ce jeudi. Plus de détails avec Info Chalon.

Au niveau national, la Croix Rouge Française est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour tout ce qui est secourisme. L'obtention du label «Terre de Jeux» lui permet également d'organiser des événements avec pour thématique les Jeux Olympiques et Paralympiques.

C'est donc tout naturellement que le centre de soins de médecine et de réadaptation (SMR) Marguerite Boucicaut organisait, pour la 2ème année consécutive, son Forum Handisport, le jeudi 20 juin 2024. Un événement préparé et animé par Pol Allard et Julie Mellenotte, la responsable de la dizaine de professeurs d'activité physique adaptée (APA) du centre, avec l'aide du Comité Handisport de Saône-et-Loire et une vingtaine de bénévoles.

L'objectif de cet après-midi autour des sports paralympiques est de «montrer aux patiens, salariés et proches qu'il est possible d'avoir une activité physiques et ce, même si les conditions ne sont pas optimales, via le sport», comme nous l'indique Olympe Sauvage, assistante de direction et chargée de communication du SMS Marguerite Boucicaut.



Parmi les associations présentes, citons pêle-mêle, l'Association Coeur et Santé, Aphasie71 et AVC71, lesquelles organisent régulièrement des événements au centre de soins de médecine et de réadaptation (SMR) Marguerite Boucicaut.

Au programme, du curling, de la boccia, du foot fauteuil, du tennis de table, de l'handibasket et du tir sportif.

Des après-midis comme celui-ci participent également à l'autonomie et l'amélioration de la vie des patients.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati