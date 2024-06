Collecte de sang : 73 donneurs dont 2 nouveaux ce mercredi

Au total, ce sont 73 personnes qui se sont présentées pour donner leur sang, avec deux nouveaux donneurs !

Parmi eux, Info Chalon a rencontré Adaõ, 64 ans, buxynois, donneur depuis la crise sanitaire.

« Je fais un peu d’une pierre, deux coups on va dire. Je produit trop de ferritine donc en donnant mon sang, non seulement cela aide d’autres personnes mais en plus cela permet de faire baisser mon taux de fer. » a confié le retraité à Info Chalon.

Ghislain, quant à lui, donne depuis le lycée : « Ils organisaient une collecte au lycée et vu que je suis issue d’une famille de donneurs, je ne me suis pas posé la question longtemps » a expliqué le dessinateur industriel.

À 42 ans, on peut donc dire que Ghislain est donc un fidèle donneur !

Pour d’autres, donner c’est aussi l’occasion de créer du lien social à l’image de Pascal, Jean-Paul, Carine, Philippe et Fabienne qui se sont retrouvés à papoter autour du petit déjeuner.

Colette Cavard rappelle tout de même une leçon de savoir-vivre à savoir d’honorer son rendez-vous lorsque l’on bloque un créneau.

Si toutefois vous rencontrez un empêchement, n’hésitez pas à annuler votre rendez-vous afin de libérer la place pour un autre donneur.

La prochaine collecte organisée par l’amicale du don du sang de Givry aura lieu le 14 août prochain de 8h30 à 15h30.

Pour prendre rendez-vous, c’est par ici.



Amandine Cerrone.