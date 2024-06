Oslon : après 42 ans de services au sein de la Mairie, Patricia Duperron a pris sa retraite bien méritée ce vendredi

C’est une page qui se tourne pour Patricia Duperron, 61 ans, secrétaire générale des services et chef du personnel de la mairie oslonnaise.

Après 42 ans de bons et loyaux services, cette oslonnaise pure souche a fait valoir ses droits à la retraite.

Plutôt discrète, elle aurait préféré sortir par la petite porte mais c’était sans compter sur Yvan Noël, maire de la commune, qui, à juste titre, a organisé une réception en l’honneur de Patricia.

Et on peut dire qu’il y avait du monde ce vendredi soir au sein la salle des fêtes de la commune pour dire aurevoir et mettre à l’honneur l’employée de mairie.

Parmi les invités : Serge Bugaud, premier employeur de Patricia et ancien maire de la commune et Gilles Desbois, ancien responsable de la salariée, à l’époque où ce dernier était président du SIVOM.

À l’heure du bilan, Patricia indique : « Je n’ai véritablement pas vu passer ces 42 années, je suis arrivée à 19 ans, je repars aujourd’hui avec une carrière accomplie mais surtout très riche en rencontres. J’ai eu des élus très sympas avec qui nous avons toujours pu travailler main dans la main ».

Et à la question du programme de cette retraite, Patricia répond : « Souffler, reposer toute cette charge mentale, surtout profiter de ma famille, notamment de mon mari, mes enfants et mes deux petites filles ! ».

Cette belle soirée s’est poursuivie au sein de la salle des fêtes de la commune, dans une ambiance conviviale et festive.



Amandine CERRONE.