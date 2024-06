Les mobilités Érasmus+ au lycée professionnel Émiland Gauthey

En mars 2024, 6 élèves de Terminale Bac pro Métiers de l'Accueil et Métiers du commerce et de la vente du lycée Émiland Gauthey ont réalisé une période de formation en milieu professionnel de quatre semaines dans des commerces irlandais à Dublin grâce au programme Érasmus+. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce fut une expérience humaine et professionnelle riche en rencontres qui leur a permis de développer des compétences linguistiques mais surtout des capacités d'autonomie et d'adaptabilité.

Cette période de formation en milieu professionnel (PFMP) est certificative pour leur baccalauréat professionnel et leur a permis de passer l'épreuve «Unité Facultative de Mobilité» afin d'obtenir des points supplémentaires.

Mardi 18 juin, en présence d'Alice Cantin, la directrice de l'Hôtel Ibis Chalon Nord et partenaire du lycée Émiland Gauthey, les élèves ont été félicités par leurs professeurs, Setti Messoussa, Marie-Christine Gérard et Michèle Maire, ainsi que par la directrice déléguée aux formations, Camille Marcotto, et se sont vus remettre leur certificat de reconnaissance des acquis d'apprentissage et leur attestation Europass.

Bravo à Cathy-Fanny, Chloé, Cassandra, Romane, Capucine et Anaïs d'avoir osé cette aventure ! Grâce à cette expérience à l'étranger, 2 d'entre elles vont poursuivre leurs études en BTS Tourisme au lycée Clos Maire à Beaune (Côte-d'Or).

Le lycée Émiland Gauthey propose depuis 2 ans des mobilités Erasmus+ aux élèves de la voie professionnelle, prépare déjà les mobilités 2025 et souhaite remercier les partenaires qui les aident à organiser ces mobilités, à savoir Alice Cantin de l'Hôtel Ibis Chalon Nord et Driss Essabar dans le cadre du Gala de boxe Master Fight.

(Photos gracieusement fournies par Camille Marcotto)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati