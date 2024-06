« Copains Couleurs » une association dynamique dans son art pictural 

Fort de ses 42 adhérents, l’association « Copains Couleurs » a tenu, ce lundi 24 juin 2024, son assemblée générale statutaire, en présence de Pascale Lepers, adjointe à la vie Associative, représentant Vincent Bergeret, maire de Chatenoy le Royal, ainsi que Nathalie Ferry, adjointe à la vie Culturelle de la commune.

Une assemblée générale présidée par Pierre Patenet, président de l’association, assisté de Danielle Wettling, vice-Présidente; Constance d’Arces, trésorière et Martine Chastanet, Secrétaire.

En préambule des rapports (moral et financier), le président a tenu à remercier la municipalité pour son soutien.

Trois activités artistiques

« Copains Couleurs » se sont trois ateliers qui se réunissent, une fois par mois, pour travailler autour de l’aquarelle, l’acrylique et le pastel. Trois intervenants animent ces ateliers : Michel Racine pour l’aquarelle et l’acrylique; Ghala Vasylenko, artiste peintre ukrainienne arrivée en France, laquelle fait profiter les adhérents de son travail en acrylique (au pinceau ou au couteau).

Bien évidemment, Pierre Patenet dont on connait sa passion et son art en aquarelle qui lui est plus tourné vers l’initiation à cet art auprès de groupes d’adultes ou de jeunes.

Des stages permettent aux adhérents qui le souhaitent de se perfectionner auprès d’intervenants extérieurs, que ce soit en acrylique, pastel ou aquarelle. Trois stages ont eu lieu au cours de l’année écoulée;

Une association dynamique

« Copains Couleurs » est une association très active et qui le démontre au travers des différentes manifestations auxquelles elle se plait d’organiser ou de participer.

D’ores et déjà l’association a inscrit à son agenda :

- La participation au Forum des associations le 1er septembre 2024.

- L’exposition Ombres et Lumières les 16 et 17 novembre 2024 à la salle des fêtes.

- Une présence au Marché de Noël de Châtenoy le Royal le 30 novembre et le 1er décembre 2024.

- L’exposition annuelle les 24 et 25 mai 2025 à la salle Rameau.

A noter également l’organisation d’un voyage en 2025 pour les adhérents dans le Doubs à Ornans, ville natale de Gustave Courbet qui abrite un musée consacré à l’homme et à ses oeuvres.

Une saine gestion

Autour d’un budget de l’ordre de 5000 €, l’association « Copains Couleurs » présente une saine gestion alliant des achats nécessaires à son fonctionnement, mais aussi des frais versés aux intervenants.

Au chapitre des cotisations, celles-ci se détaillent ainsi :

- Adhésion à l’association Copains Couleurs : 10 euros

- Cours avec un intervenant : 80 euros le cours

- Cours avec deux intervenants : 160 euros les deux cours

- Initiation à l’aquarelle : 50 euros

La reprise des activités pour les trois ateliers est fixée au lundi 23 septembre 2024, salle d’activités du Centre Berlioz à Châtenoy le Royal.

La conclusion de cette assemblée générale a appartenu à Pascale Lepers qui, au nom de la municipalité, a tenu à féliciter l’association et son bureau renouvelé pour son bon fonctionnement et son engagement participatif sur la commune.

Le Président Patenet invitant ensuite l’assemblée à partager le verre de l’Amitié.

JC Reynaud