Kermesse de l’école : le soleil a fait son apparition pour le plus grand bonheur des petits et des grands

Et alors que la pluie battante avait rythmé la matinée, le soleil a finalement été pile à l’heure pour que les fralois profitent de cette tradition annuelle.

Ainsi, dès 16h30, les enfants accompagnés par leur famille ont pu profiter de différents stands de jeux et de la buvette participative.

En effet, les parents avaient été invités à confectionner quelques mets salés ou sucrés afin qu’ils soient vendus à la buvette.

Et au vu du monde qui faisait la queue pour consommer, on peut dire que cette opération a été un fort succès !

À 18h, place au spectacle pour les enfants de l’école primaire qui ont chanté et dansé sous le préau de leur établissement, sous l’oeil amusé et fiers de leurs parents et de leurs enseignants.

Une belle réussite donc pour l’association « Loup Kid » avec cette belle fête de l’école qui remercient chaleureusement l’ensemble des bénévoles pour leur investissement ainsi que toutes les familles qui ont rempli la buvette de délicieuses préparations salées et sucrées.

Amandine CERRONE.