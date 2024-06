Triste nouvelle ! Balou a tiré sa révérence

Quelle bien triste nouvelle ! Philippe Guichard plus connu sous le nom de Balou est décédé brutalement. Ses enfants ont annoncé son décès ce vendredi, frappant tout le monde de stupeur. Balou était une vraie star localement avec son compère Jeanpire, Jean-Pierre Baudrand. Les deux venaient de fêter 15 années de spectacle, de tournée partout à travers la Saône et Loire bien évidemment et puis au-delà, au gré des rencontres, même à Paris devant Chevallier et Laspalès. Ils faisaient rire et on ne pouvait que se laisser porter par leur amour du spectacle et de la bonne humeur. Balou était le premier à saisir toutes les opportunités pour décrocher le sourire du spectateur. Avec l'association Riratout, ils multipliaient les spectacles afin de réunir des fonds au profit des enfants malades. De nombreuses associations ont pu profiter de leurs soutiens indéfectibles. Philippe n'hésitait pas nous solliciter dès lors que l'occasion lui était donnée... et on gardera en souvenir cette volonté de donner sans compter.



Afin de lui rendre un dernier bel hommage, à son image, la cérémonie aura lieu mercredi 3 juillet, à 10h, à l’église de Gergy. La crémation se fera par la suite en comité restreint. Balou repose actuellement à la chambre funéraire de Ciel, ont annoncé

Lucas et Noëlia, ses enfants, Hugo, Félicie et Mäé, ses beaux-enfants ainsi que Francine, sa compagne.

A toute la famille de Balou, à Jeanpire, toute la rédaction d'info-chalon.com adresse ses plus sincères et chaleureuses condoléances.

L.G