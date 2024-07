Soirée Guinguette "Bring Your Bottle" : Un Succès pour l'Association ADEDIS

L'association ADEDIS (Association des Entreprises du Domaine SAONEOR) a organisé une soirée festive mémorable sur la Terrasse du Bâtiment Le K, située au 12 Rue Alfred Kastler, dans la zone industrielle SAONEOR. Plus de 70 participants, représentant une cinquantaine d'entreprises, se sont réunis pour célébrer et renforcer leurs liens d'acteurs économiques locaux.

Sous le thème convivial et estival de la guinguette, les invités ont pu profiter de diverses animations. Des jeux traditionnels comme la pétanque et le Molky, une machine à pop-corn, ainsi qu'un photobooth ont égayé la soirée, créant une atmosphère détendue et chaleureuse. La soirée a également été rythmée par le groupe musical "Les Sourdines à l'huile", qui a assuré une ambiance festive tout au long de l'événement.

L'événement a débuté par un discours d'ouverture prononcé par Vincent Lapierre, co-fondateur de la société MK3D et président d'ADEDIS, qui a accueilli les participants avec enthousiasme et mis en lumière les nouveaux adhérents de l'année. Il a été suivi par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, qui a souligné l'importance de telles initiatives pour renforcer la cohésion entre les entreprises de la région. Étaient également présents parmi les partenaires, le MEDEF71, la CPME71, le Crédit Agricole et la CCI, témoignant de l'importance de cette soirée pour la communauté économique locale.

L'objectif principal de la soirée était de permettre aux entreprises adhérentes de se réunir avant la période estivale, tout en promouvant l'association ADEDIS et en encourageant de nouvelles adhésions au sein de la zone SAONEOR. Cet événement a permis de souligner le dynamisme et la solidarité qui caractérisent cette zone industrielle.

Avec une ambiance assurée et des moments de partage appréciés de tous, la soirée "Bring Your Bottle" a été un véritable succès. Les membres du bureau de l'association se réjouissent de cette belle réussite et prévoient déjà d'autres événements pour continuer à fédérer les entreprises de la région.

Pour plus d'informations sur l'association ADEDIS et ses prochaines initiatives, contact via l’adresse email [email protected] .