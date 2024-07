Givry Starlett Club : le retour en images avec Info Chalon

Ce vendredi 28 et dimanche 29 juin, le club Givry Starlett Club organisait deux soirées de gala à la salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône.

Le retour en images avec Info Chalon.





Et on peut dire que le public a répondu présent puisque c’est à guichets fermés que les 170 filles et garçons ont offert un spectacle de 3h.

Au total, ce sont 13 groupes qui ont assuré 36 représentations sur les thèmes du tour du monde et des comédies musicales.

Le club remercie vivement les élus et leurs sponsors pour leur aide tout au long de l’année ainsi que leur présence au gala de fin d’année.

Il remercie également l’ensemble du bureau et des bénévoles qui oeuvrent à chaque manifestation.

Pour suivre l'actualité du club, c'est par ici.

Amandine Cerrone.

Crédit photo : Lilou Photographie