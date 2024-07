Rugby : reprise des entrainements au CRC

Comme prévu et toujours dans l’attente de la composition des poules pour la saison 2024 - 2025, les joueurs du Châtenoy Rugby Club ont repris le chemin du stade de Charréconduit à Châtenoy le Royal.

Le staff d’entraineurs est désormais installé pour cette nouvelle saison dont les ambitions sont à la hausse au regard de la saison écoulée.

infochalon.com est allé à la rencontre des quatre entraineurs et a fait un point avec Rudy Léger lequel assure dorénavant et officiellement, la fonction d’entraineur général des Seniors. Il sera aidé dans sa fonction par Arnaud Levasseur comme préparateur physique et entraineur des lignes arrières; de David Touam plus spécialement chargé des avants en compagnie de Sébastien Balency qui encadrera également l’équipe B.

Une ambition de montée

Comme nous l’avons indiqué à l’issue de la récente Assemblée Générale, le club veut se donner les moyens d’accéder en Régional 1. L’arrivée de nouveaux joueurs ayant déjà signé, d’autres en instance de décision rejoignant ainsi le groupe déjà bien en place sur les bases de la dernière saison, devrait permettre d’atteindre cet objectif.

Sur ce point Rudy Léger est très clair : « La saison dernière avec l’arrivée de Jean-Charles Balency, le groupe a bien adhéré et surtout cela a permis de stabiliser les choses au niveau ou nous avons joué. Jean-Charles a dû arrêter pour des raisons personnelles et nous avons continué ce qu’il a entrepris. Maintenant le groupe est bien structuré et à des armes pour jouer au niveau supérieur. On a senti une belle volonté dans le travail aux entrainements.

Nous recommençons aujourd’hui ( ndlr : mardi 9 juillet 2024) à préparer la nouvelle saison en nous entrainant le mardi et le vendredi. Pour cela nous aurions aimé connaitre la ou les poules de notre Championnat, d’autant qu’il se dit que Tournus jouerait à notre niveau faute d’effectif suffisant pour jouer en Fédérale 3. »

De leurs cotés les deux co-présidents Tony Pandrot et Thomas Bouillot, sont eux aussi un peu inquiets de ne pas connaitre la composition des poules « Nous avons des joueurs susceptibles de nous rejoindre et qui aimeraient connaitre cette composition du Championnat. On espère une décision rapide de la part de la ligue de Bourgogne Franche-Comté car cela gère aussi notre budget en matière de déplacements. »

On peut comprendre l’inquiétude de connaître cette composition aux vus de la saison écoulée ou des clubs se sont trouvés rétrogradés au niveau R2 en venant de R1 ou de Fédéral 3, ce qui fausse un peu le jeu des clubs qui se fixe un objectif de montée et qui ont eux l’effectif demandé.

En attendant les entrainements seront mis en sommeil après le vendredi 26 juillet pour reprendre le mardi 20 aout et préparer un premier match amical contre le RC Montceau le 7 septembre.

JC Reynaud